19 декабря 2022, 11:04
Грузии предоставят более €2 млн для «содействия территориальному развитию»
Еврокомиссия намерена направить Грузии более двух миллионов евро на развитие территории страны. Об этом написал RT.
По словам европейских специалистов, программа будет направлена на совершенствование управления территорий с помощью «более прозрачных систем» в малых населенных пунктах.
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Как отметил политолог Юрий Светов, такие инициативы, прежде всего, говорят об удержании внимания властей Грузии на перспективах вступления в ЕС.
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«Главная цель — поддерживать иллюзию у руководства Грузии, что страна находится, как они говорят, на верном пути для вступления в ЕС», — добавил эксперт.
Грузия
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