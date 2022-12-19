Мир 19 декабря 2022, 11:04 Грузии предоставят более €2 млн для «содействия территориальному развитию»

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Еврокомиссия намерена направить Грузии более двух миллионов евро на развитие территории страны. Об этом написал RT.

По словам европейских специалистов, программа будет направлена на совершенствование управления территорий с помощью «более прозрачных систем» в малых населенных пунктах.

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Как отметил политолог Юрий Светов, такие инициативы, прежде всего, говорят об удержании внимания властей Грузии на перспективах вступления в ЕС.

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«Главная цель — поддерживать иллюзию у руководства Грузии, что страна находится, как они говорят, на верном пути для вступления в ЕС», — добавил эксперт.

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