Грузии посоветовали вступать в НАТО без Абхазии и Южной Осетии

Андерс Фог Расмуссен отметил, что для вступления в НАТО стране необходимо решить территориальные конфликты.

«Если Грузия должна стать будущим членом НАТО, вы должны продолжить реформы демократии, бороться против коррупции, обеспечить свободу слова и защиту меньшинства… Я считаю, что вы должны начать дискуссии в связи с тем, будет ли для вас приемлемо стать членом НАТО без Абхазии и Южной Осетии. Это решение за Грузией, после чего о решении надо уведомить НАТО», — сказал экс-генсек Альянса.

Представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Отар Кахидзе считает данное предложение интересным. Он также порекомендовал грузинским властям рассмотреть его. В свою очередь, лидер парламентского большинства Гия Вольский назвал ситуацию сложной, сообщил сайт «Аргументы и факты».

«Необходим общий консенсус. Ни мы, ни одна политическая сила не откажется от этих территорий… Принятие Грузии в любую международную организацию должно произойти в тех границах, которые признает международное сообщество, в том числе НАТО», — заключил Вольский.