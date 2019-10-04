Груз Ан-12 раздавил людей во время жесткой посадки подо Львовом

Перевозимый самолетом груз стал причиной смерти пяти человек во время жесткого приземления Ан-12. Борт совершил аварийную посадку недалеко от аэропорта Львова на Украине. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Опубликованы кадры с места жесткой посадки Ан-12 подо Львовом Подробнее

«Кабина полностью срезана, все разбросано. Груз, который был в самолете, задавил людей, которые там находились. Поэтому шансов еще кого-то найти [почти нет]. Это очень сложно. Говорят о восьми членах экипажа. Трех фактически спасли. По другим пока никакой положительной информации нет», — приводит слова Садового сайт Львовского горсовета.

Он добавил, что борт не должен был дозаправляться во Львове. Недалеко от места падения расположены жилые дома, и, если бы самолет рухнул на них, то «была бы катастрофа».

«Он попросил экстренную возможность дозаправиться и просто не дотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров», — сказал Садовый.

При этом депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич заметил, что «весь путь падения самолета залит керосином», но это довольно удивительно, если заканчивалось топливо.

Транспортный самолет Ан-12 пропал с радаров утром 4 октября. Борт нашли в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы Львова. На месте крушения обнаружили семь членов экипажа и одного человека, сопровождавшего груз. Сейчас все пострадавшие находятся на лечении в городской клинической больнице № 8 Львова. Медики оценивают их состояние как тяжелое.