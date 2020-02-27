Американские дипломаты выпустили грустный ролик о Крыме

Посольство США в Киеве выпустило ролик по случаю шестой годовщины присоединения Крыма к России. На видео американские дипломаты под печальную музыку обещают поддержку Украине в борьбе с Россией.

На кадрах сотрудники дипмиссии рассказывают на украинском языке, в каких странах они работали в 2014 году, когда пришла новость «об оккупации Россией Крыма». После этого дипломаты приняли решение перевестись в посольство США на Украине.

«Шесть лет назад мы все поняли, что Россия грубо нарушила права человека в Крыму. Что Россия игнорирует международные нормы, нарушая территориальную целостность и суверенитет Украины. Что Россия становится угрозой миропорядку в Европе», — заявили работники посольства.

Накануне президент США Дональд Трамп продлил на год первый пакет санкций, введенных против России из-за ситуации в Крыму.