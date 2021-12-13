Евросоюз ввел санкции против так называемой «Группы Вагнера»

Лица, которые, по мнению официального Евросоюза, связаны с международной активностью наемной «Группы Вагнера» попали под европейские санкции. Решение об их введении приняли главы МИД ЕС в Брюсселе, передало РИА «Новости».

Причиной для введения санкций стали якобы нарушения прав человека в Сирии, Ливии, Судане, ЦАР, Мозамбике, а также на Украине. Участники «группы» не имеют теперь право на въезд в страны ЕС, их активы там заморожены. Введен и запрет на сотрудничество.

Кроме того, Евросоюз ввел аналогичные санкции против россиянина Сергея Кузнецова за якобы участие того в боевых действиях в Ливии.

Ранее политолог из САР Хади Абдулла рассказал, что террористы ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) начали атаковать сирийских солдат в восточной части Сирии, как только ее покинула «ЧВК Вагнера». Информация о выводе ЧВК появилась в местной прессе 23 декабря. Впрочем, до сих пор не появилось никакого официального подтверждения этих данных.

26 декабря в Абу Кемале был убит генерал сирийской армии Мазен Хассун. 30 декабря 15 военных республики были убиты на дороге Дейр-эз-Зор — Хомс.