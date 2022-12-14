Мир 14 декабря 2022, 07:48 Группу россиян и американцев обвинили в закупке электроники в обход санкций США Минюст США: пяти россиянам грозит до 30 лет тюрьмы за тайные закупки электроники Unsplash

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Федеральный суд Бруклина предъявил обвинение группе из пяти россиян и двух американцев в тайных закупках военных технологий и технологий двойного назначения для России вопреки санкциям. Минюст США назвал эту группировку Serniya.

Фигурантами дела, которое расследовала ФБР, стали три человека из Москвы, два из Санкт-Петербурга, по одному из Нью-Гэмпшира и Нью-Джерси. Все они связаны с компаниями «Серния Инжиниринг» и «Сертал». Их обвинили в заговоре для обмана США в части нарушения экспортного контроля и экономических санкций, закона о реформе экспортного контроля (ECRA), контрабанде и несоблюдении правил автоматизированной экспортной системы в отношении транспортировки электроники. Одного из россиян заподозрили в работе на ФСБ.

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В Минюсте заявили, что они закупали и экспортировали электронные компоненты, которые используют в том числе при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и других военных приложений. Генпрокурор США Меррик Гарланд сказал, что трех человек взяли под стражу. В случае признания виновными фигурантам дела грозит до 30 лет тюрьмы.

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