Группу подлодок с «Калибрами» увеличили до пяти единиц в Средиземном море

В настоящее время в Средиземном море находятся пять неатомных российских подводных лодок. Решение об увеличении группы субмарин приняло командование Военно-морского флота России (ВМФ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

Подлодки оснащены крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ». Три из них относятся к Черноморскому флоту, а две другие — к группировке Тихоокеанского флота. Все они могут остаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море, рассказал сайт «ПолитРоссия».

В Военном-морском флоте добавили, что такие субмарины могут одним залпом уничтожить 30 целей благодаря своим ракетам «Калибр-ПЛ».