Мигрантов из Сирии и Судана нашли в фуре-рефрижераторе в Бельгии

Пресс-секретарь федеральной полиции рассказала, что грузовик стоял на стоянке на севере страны. Им заинтересовался другой дальнобойщик, который и вызвал на место сотрудников полиции. Всех обнаруженных на месте мигрантов доставили в управление полиции Антверпена.

Жнец в теле дальнобойщика. В Англии остановили фуру с 39 трупами Подробнее

Перевозка мигрантов в фурах-рефрижераторах не всегда заканчивается хорошо для «пассажиров». В минувшую среду полиция Англии остановила грузовик, которым управлял водитель из Северной Ирландии.

В кузове машины оказались 39 трупов мигрантов предположительно из Болгарии. В том числе один ребенок. По предварительным данным, причиной смерти могло стать удушье.

Мигранты несколько дней сидели в кузове, где количество воздуха постоянно сокращалось. Полиция занялась идентификацией личностей погибших, но при этом в ведомстве отметили, что это будет трудно сделать, так как неизвестно, откуда точно прибыли эти люди.