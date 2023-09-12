Мир 12 сентября 2023, 01:47 Группу иностранцев застрелили в машине в Греции Шесть иностранцев стали жертвами расстрела в городе Луца Freepik

Читать 360tv в

Шесть человек убили в городке Луца в Восточной Аттике. Все они были иностранцам, сообщил портал «Прото тема». Людей расстреляли во второй половине дня 11 сентября.

«Неизвестные выпустили 25 пуль по шести пассажирам автомобиля. Это иностранцы, которые, судя по всему, попали в засаду», — уточнили в сообщении.

Реклама

У расстрелянного автомобиля были немецкие номера. Пять убитых находились в машине, еще одного погибшего мужчину обнаружили рядом с автомобилем. По одной из версий, речь идет о сведении криминальных счетов.

Сейчас правоохранители разыскивают мотоцикл и черную машину, на которых могли скрыться преступники. Телеканал ERT сообщил, что убитые — албанцы. Точные причины случившегося устанавливаются.

Двое мужчин и одна женщина погибли во время стрельбы в магазине Dollar General в американском городе Джексонвилле штата Флорида. Стрелок вошел в здание с штурмовой винтовкой AR-15 и открыл огонь.