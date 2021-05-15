Причиной гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году могла стать встреча со шпионами ЦРУ. Такую неожиданную версию выдвинул журналист американского издания The New Yorker Дуглас Престон.

Автор указал на то, что на сегодняшний день есть около 75 разных версий гибели туристов. По его мнению, к этому могут быть причастны США.

«Группу „убили наемники“, вероятно, американские шпионы», — написал он.

Престон пояснил, что в последний момент в группу включили Семена Золотарева, который якобы был агентом КГБ, как и еще несколько участников похода. Они, как утверждает Престон, должны были встретиться с агентами ЦРУ и дезинформировать их. Однако американские шпионы узнали об этом плане, убили туристов и запутали следствие.

Еще одна версия, которая показалась Престону наиболее правдоподобной, касается испытания секретного оружия. Его свидетелями могли стать дятловцы. И это, по мнению Престона, могло повлечь их смерть.

Маршрут похода группы Игоря Дятлова проходил по Северному Уралу. Его участники погибли в полном составе. После официального расследования происшествие признали несчастным случаем, сообщало Ura.ru.