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    15 мая 2021, 13:46

    Группу Дятлова могла погубить встреча с ЦРУ — The New Yorker

    Ольга Назаркина

    Причиной гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году могла стать встреча со шпионами ЦРУ. Такую неожиданную версию выдвинул журналист американского издания The New Yorker Дуглас Престон.

    Группу Дятлова могла погубить встреча с ЦРУ — The New Yorker

    Автор указал на то, что на сегодняшний день есть около 75 разных версий гибели туристов. По его мнению, к этому могут быть причастны США.

    «Группу „убили наемники“, вероятно, американские шпионы», — написал он.

    Престон пояснил, что в последний момент в группу включили Семена Золотарева, который якобы был агентом КГБ, как и еще несколько участников похода. Они, как утверждает Престон, должны были встретиться с агентами ЦРУ и дезинформировать их. Однако американские шпионы узнали об этом плане, убили туристов и запутали следствие.

    Еще одна версия, которая показалась Престону наиболее правдоподобной, касается испытания секретного оружия. Его свидетелями могли стать дятловцы. И это, по мнению Престона, могло повлечь их смерть.

    Маршрут похода группы Игоря Дятлова проходил по Северному Уралу. Его участники погибли в полном составе. После официального расследования происшествие признали несчастным случаем, сообщало Ura.ru.