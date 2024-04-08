Мир 08 апреля 2024, 08:04 Группу боевиков «Азова» ликвидировали на окраинах Часова Яра Кимаковский: группа боевиков «Азова» ликвидирована под Часовом Яром РИА «Новости»

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Несколько сотен боевиков нацподразделения «Азов» (признано в России террористическим и запрещено) уничтожены ударом самолетов ВКС России на окраине Часова Яра. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Его слова привел ТАСС.

«Большая их часть находилась в жилой застройке одного из микрорайонов», — пояснил он.

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Кимаковский добавил, что боевиков уничтожили вместе с опорным пунктом. Он не смог назвать точное число погибших, поскольку они «похоронены под завалами» здания.

Российские военные улучшают свое положение под Часовом Яром. Они планируют перекрыть пути снабжения ВСУ, ведущие в населенный пункт.