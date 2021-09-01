Группу боевиков «Аль-Каиды»* приговорили к казням в Бангладеш за убийства гей-активистов

Антитеррористический трибунал Бангладеш приговорил к смертной казни шесть боевиков ячейки террористической организации «Аль-Каида»*. Их признали виновными в убийстве двух гей-активистов в 2016 году. Об этом сообщил телеканал CNN.

Жертвами радикалов стал главный редактор единственного ЛГБТ журнала в Бангладеш Ксулхаз Маннан и актер Махбуб Рабби Тоной. Их похитили и зарезали в квартире в Дакке.

Эти убийства были частью серий нападений на блогеров-атеистов, ученых и представителей национальных меньшинств, которые совершали члены террористической группировки. По оценке полиции, на счету приговоренных несколько десятков убийств.

Трибунал заочно оправдал двоих обвиняемых, которые находятся в бегах. Заочный приговор получили еще двое, которые также успели скрыться от правосудия. В их числе лидер группы, бывший военный майор Сайед Зиаул Хак. Следователи считают, что именно он занимался организацией всех расправ.

С 2013 по 2016 год военизированные группы боевиков связанные с «Аль-Каидой» совершали массовые нападения на светских активистов Бангладеш. Самой крупной расправой стал расстрел в кафе в дипломатическом квартале Дакки в июне 2016 года. Тогда погибли 22 человека, большинство из которых были иностранцами.

После нападения полиция ликвидировала более сотни боевиков, несколько десятков удалось задержать. Власти страны приняли жесткие меры по отношению ко всем исламистским группам.

*«Аль-Каида» — террористическая группировка, запрещенная в России