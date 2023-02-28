Мир 28 февраля 2023, 18:06 Группу бегущих из Украины уклонистов задержали на границе с Румынией Погранслужба Украины сообщила о задержании бегущих из страны 16 уклонистов Ministry of Defense of Ukraine

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Подпадающих под действующую на Украине обязательную мобилизацию группу из 16 человек задержали на границе Румынии и Молдавии. Уклонистов сопровождали четыре человека, организовавших их побег. Об этом сообщила государственная пограничная служба Украины в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что мужчины пытались незаконно перейти границу через труднодоступные участки в Карпатах, чтобы попасть в Румынию и Молдавию. Один из задержанных оказался несовершеннолетним.

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Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что власти готовы отправить в зону боевых действий еще больше людей, призванных в рамках полной мобилизации. Он подчеркнул, что на такой шаг пойдут если появится необходимость.

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РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник уточнило, что по запросу украинских властей в странах Евросоюза начали задерживать ранее уехавших мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Их высылают домой, где принудительно мобилизуют. По словам собеседника, такая же судьба постигает украинцев, которые уезжают из России в страны Евросоюза. Их задерживают на пограничных пунктах и передают в руки сотрудников украинских посольств.