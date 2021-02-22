Групповое изнасилование произошло на вечеринке со звездами в Испании

В Испании прошла нелегальная вечеринка с участием звезд реалити-шоу La isla de las tentaciones («Остров искушений»). Там не только были нарушены антиковидные меры, но и произошло групповое изнасилование. Местная полиция уже занялась расследованием. Об этом сообщило издание 20minutos со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Вечеринка прошла в муниципалитете Кольменарехо. Как отметили следователи, в арендованном доме было около 50 молодых людей, в том числе участники шоу La isla de las tentaciones.

Одна девушка заявила в полицию, что на мероприятии ей предложили какой-то напиток. Она выпила его и начала терять сознание. Однако пострадавшая помнит, что в таком состоянии ее принуждали к насильственной сексуальной связи с пятью или шестью мужчинами.

«Это была какая-то оргия. Это было как Содом и Гоморра. Все были без масок и делали что хотели», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Получается, что изнасилование произошло еще до того, как правоохранители разогнали вечеринку после сообщения от арендодателя. Пока неизвестно, были ли среди предполагаемых насильников знаменитости.