Мир 11 июля 2023, 17:28 Групповое фото на саммите НАТО в Вильнюсе сделали без Зеленского Радио «КП»: групповое фото на саммите НАТО в Вильнюсе сделали без Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский не попал на групповое фото, которые было сделано во время саммита НАТО в Вильнюсе. Кадры опубликовало радио «КП» в своем Telegram-канале.

«Как оказалось — он просто припозднился. Приехал-таки в Вильнюс и будет выступать в 18:00 по московскому времени», — написало издание.

Саммит стран Североатлантического альянса проходит в столице Литвы, он продлится два дня. Страны планируют принять ряд «исторических» для блока решений. На встрече также планируют обсудить Украину и членство в НАТО Швеции.

Стало известно, что военно-политический блок решил не приглашать Украину в альянс, не называть конкретных сроков ее вступления и выдвинуть киевскому режиму условия потенциального членства. Это возмутило Зеленского. При этом ранее генсек альянса Йенс Столтенберг предложил отменить план действий по вступлению в НАТО для Украины.