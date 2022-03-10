Группировка войск ЛНР освободила еще три населенных пункта

Группировка войск Луганской Народной республики освободила еще три населенных пункта. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение дня группировка войск Луганской Народной Республики взяла под контроль населенные пункты Затишное, Песчанка и Суровцевка», — заявил он. Слова Конашенкова опубликовало РИА «Новости».

Игорь Конашенков добавил, что с начала спецоперации ВС России на Украине уничтожили более 2,8 тысячи военных объектов на Украине. На текущий момент силы РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры в стране.

Конашенков добавил, что уничтожить удалось 139 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и С-125, 84 радиолокационных поста украинских ПВО, 974 танка и других боевых бронированных машин, 104 реактивных систем залпового огня, 359 орудий полевой артиллерии и минометов, 727 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 97 беспилотных летательных аппаратов.