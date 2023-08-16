Мир 16 августа 2023, 19:36 «Группа „Вагнер“» зарегистрировалась в Белоруссии как центр образования Организацию «Группа „Вагнер“» внесли в реестр Белорусии как центр образования РИА «Новости»

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Государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Белоруссии пополнился обществом с ограниченной ответственностью с названием «Группа „Вагнер“». В качестве основной сферы деятельности указали «прочие виды образования, не включенные в другие группы».

Адресом организации указана деревня Цель в Осиповичском районе. Там же располагается полевой лагерь для бойцов частной военной компании «Вагнер», переехавших в Белоруссию после провальной попытки мятежа в России.

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В конце июля в этой же белорусской деревне зарегистрировали ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» с видом деятельности — управление недвижимостью. Руководителем указан Евгений Пригожин, чьи анкетные данные совпадают с именем российского предпринимателя.

Совладельцем фирмы является российское юридическое лицо с таким же названием. По открытым данным, она входит в группу компаний «Конкорд», доля в которой принадлежит основателю частной военной компании «Вагнер».

Российский предприниматель Евгений Пригожин вместе с бойцами частной военной компании «Вагнер» переехал в Белоруссию после урегулирования ситуации с попыткой мятежа. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, гарантией стало слово президента России Владимира Путина.

Минобороны Белоруссии заявило, что намерено привлечь бойцов «Вагнера» к обмену опытом с кадровыми военными.