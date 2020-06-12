Группа темнокожих напала на полицейского в Лондоне

На кадрах видно, что чернокожий мужчина повалил полицейского на землю, после чего к ним подбежали другие люди и начали снимать происходящее на видео. Потом они начали пинать правоохранителя и его напарницу. Один из молодых людей даже начал пританцовывать рядом.

После произошедшего глава британского МВД Прити Патель назвала нападение шокирующим и позорным, а любовь к записи таких случаев отвратительным.