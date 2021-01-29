Группа пользователей с Reddit подняли цены на криптовалюту и серебро — СМИ
По данным агентства 28 января внезапно начала расти стоимость компаний, которые занимаются добычей серебра.
«Акции First Majestic Silver Corp., упомянутые на Reddit как цель для ситуации закрытия коротких позиций, взлетели в цене на 39%. Затем розничные инвесторы пошли в акции IShares Silver Trust, подняв их на целых 7,2%», — уточнило агентство.
При этом стоимость фьючерса без видимых на то оснований взлетела в цена на 6,7% за 1,5 часа. Через некоторое время стоимость скорректировалась, но 29 января снова начала расти, увеличившись на 2,1%. По данным агентства, за этим стоит группа людей, которая называет себя WallStreetBets.
После упоминания на форуме Reddit 28 января взлетела в цене и небольшая криптовалюта Dogecoin — она выросла на 800%. Рост продолжается и 29 января: по данным портала CoinMarketCap он составил 374%, достигая 0,06 доллара.
Агентство отметило, что трейдеры продолжают «раздувать» стоимость акций совсем небольших компаний. К примеру, акции New Concept Energy Inc. выросли почти на тысячу процентов, несмотря на то, что эта нефтедобывающая компания состоит из пяти сотрудников.