По данным агентства 28 января внезапно начала расти стоимость компаний, которые занимаются добычей серебра.

«Акции First Majestic Silver Corp., упомянутые на Reddit как цель для ситуации закрытия коротких позиций, взлетели в цене на 39%. Затем розничные инвесторы пошли в акции IShares Silver Trust, подняв их на целых 7,2%», — уточнило агентство.

При этом стоимость фьючерса без видимых на то оснований взлетела в цена на 6,7% за 1,5 часа. Через некоторое время стоимость скорректировалась, но 29 января снова начала расти, увеличившись на 2,1%. По данным агентства, за этим стоит группа людей, которая называет себя WallStreetBets.

После упоминания на форуме Reddit 28 января взлетела в цене и небольшая криптовалюта Dogecoin — она выросла на 800%. Рост продолжается и 29 января: по данным портала CoinMarketCap он составил 374%, достигая 0,06 доллара.

Агентство отметило, что трейдеры продолжают «раздувать» стоимость акций совсем небольших компаний. К примеру, акции New Concept Energy Inc. выросли почти на тысячу процентов, несмотря на то, что эта нефтедобывающая компания состоит из пяти сотрудников.