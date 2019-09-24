Группа ООН по профилактике неинфекционных заболеваний получит от России $5 млн

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о выделении дополнительных пяти миллионов долларов Межучрежденческой целевой группе ООН по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними.

Это заявление, по данным «Интерфакса», она сделала «на полях» 74-й сессии Генассамблеи ООН.

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«Оценивая значительный вклад деятельности Межучрежденческой целевой группы ООН, Российская Федерация приняла решение предоставить дополнительно пять миллионов долларов в течение следующих пяти лет для развития достигнутых успехов», — заявила Скворцова.

По ее мнению, дополнительные средства пойдут на разработку компонентов инвестиционных решений для реализации проектов НИЗ в других странах. Том числе, в сфере, психического здоровья.

Ранее Скворцова сообщила, что продолжительность жизни россиян за последние 20 лет выросла почти на восемь лет. Она оценила этот факт как «реально очень большое достижение».

Минздрав РФ уже сообщал, что Вероника Скворцова примет участие в заседании высокого уровня по всеобщему здравоохранению в ООН. Она задействована в ряде мероприятий «на полях». Глав Минздрава также выступит с докладами по снижению бремени туберкулеза и профилактике НИЗ в России.

Кроме того, на пленарном заседании ожидается, что она выступит с национальным заявлением.