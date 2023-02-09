Мир 09 февраля 2023, 02:20 Группа Limp Bizkit выпустила клип с дипфейк-версиями Путина, Байдена и Зеленского Группа Limp Bizkit выпустила клип Out Of Style с дипфейк-версиями Путина и Зеленского

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Американская рэп-метал-группа Limp Bizkit использовала дипфейк технологии для создания клипа на песню Out Of Style. В качестве музыкантов выступили дипфейк-версии мировых лидеров. Видео опубликовано на YouTube-канале группы.

Ролик сняли музыкант Фред Дерст и режиссер Марк Класфельд. При помощи дипфейк технологии вокалист предстал в образе президента России Владимира Путина, а гитарист — как глава Белого дома Джо Байден. Остальные музыканты выступили в ролях президента Украины Владимира Зеленского, председателя КНР Си Цзиньпиня и главы КНДР Ким Чен Ына. В ролике группа собралась в гараже для записи песни, которая начинается словами: «Мы не можем изменить прошлое, но мы можем начать сегодня, чтобы сделать завтрашний день лучше».

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Трек Out Of Style вошел в шестой альбом группы, который вышео в прошлом году. Американская ню-метал — рэп-рок-группа Limp Bizkit была основана в 1994 году. Коллектив известен жесткой тематикой песен и агрессивной манерой исполнения.

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