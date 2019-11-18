Группа Kiss отыграет концерт для белых акул

По данным издания, выступление пройдет в Индийском океане. Лишь восьмерым счастливчикам удалось достать билеты на столь необычный концерт. Они спустятся на небольшой субмарине, а группа расположится в лодке с прозрачным дном и исполнит четыре композиции. Специальные динамики будут играть с поверхности.

«Я был немного удивлен, но мне сказали, что акул привлекают низкочастотные звуки, и, значит, их привлечет рок-н-ролл», — рассказал фронтмен группы Пол Стэнли.

Отмечается, что вырученные с концерта деньги пойдут на благотворительность. Их направят Австралийскому обществу охраны морской среды.