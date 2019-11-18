Группа Kiss отыграет концерт для белых акул
Неподалеку от австралийского города Порт-Линкольн состоится необычный концерт. Американские рокеры Kiss порадуют белых акул своим творчеством, передают «Известия».
По данным издания, выступление пройдет в Индийском океане. Лишь восьмерым счастливчикам удалось достать билеты на столь необычный концерт. Они спустятся на небольшой субмарине, а группа расположится в лодке с прозрачным дном и исполнит четыре композиции. Специальные динамики будут играть с поверхности.
«Я был немного удивлен, но мне сказали, что акул привлекают низкочастотные звуки, и, значит, их привлечет рок-н-ролл», — рассказал фронтмен группы Пол Стэнли.
Отмечается, что вырученные с концерта деньги пойдут на благотворительность. Их направят Австралийскому обществу охраны морской среды.