Группа Kalush Orchestra продала кубок Евровидения за $900 тысяч

Победившая на Евровидении в этом году группа Kalush Orchestra продала кубок музыкального конкурса за 900 тысяч долларов на онлайн-аукционе. Об этом сообщило украинское издание Hromadske.

Новым владельцем главного приза Евровидения стала команда криптосообщества WhiteBIT. Также с молотка пустили розовую шапку, в которой лидер группы Олег Псюк выступал на конкурсе.

Организаторы не стали давать предварительную оценку лоту, а предложили участникам аукциона принять участие в добровольном пожертвовании. Вкладчик самой крупной суммы получил уникальный головной убор.

Шапка досталась жителю Чехии, который перевел одну тысячу гривен. Организаторы пообещали передать всю выручку аукциона на помощь украинской армии. В частности — на покупку беспилотников PD-2.

Украинская группа Kalush Orchestra победила победила на Евровидении с песней Stefania, посвященной маме лидера коллектива. По итогам двух туров голосования жюри и зрителей группа получила 631 балл.