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    29 мая 2022, 22:48

    Группа Kalush Orchestra продала кубок Евровидения за $900 тысяч

    Лидер Kalush Orchestra продал кубок Евровидения и розовую шапку ради помощи ВСУ

    Анатолий Минкин

    Победившая на Евровидении в этом году группа Kalush Orchestra продала кубок музыкального конкурса за 900 тысяч долларов на онлайн-аукционе. Об этом сообщило украинское издание Hromadske.

    Группа Kalush Orchestra продала кубок Евровидения за $900 тысяч

    Новым владельцем главного приза Евровидения стала команда криптосообщества WhiteBIT. Также с молотка пустили розовую шапку, в которой лидер группы Олег Псюк выступал на конкурсе.

    Организаторы не стали давать предварительную оценку лоту, а предложили участникам аукциона принять участие в добровольном пожертвовании. Вкладчик самой крупной суммы получил уникальный головной убор.

    Шапка досталась жителю Чехии, который перевел одну тысячу гривен. Организаторы пообещали передать всю выручку аукциона на помощь украинской армии. В частности — на покупку беспилотников PD-2.

    Украинская группа Kalush Orchestra победила победила на Евровидении с песней Stefania, посвященной маме лидера коллектива. По итогам двух туров голосования жюри и зрителей группа получила 631 балл.