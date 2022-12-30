Мир 30 декабря 2022, 07:20 Группа из 6 украинских военных сбежала через горы в Румынию Agerpres: пограничники Румынии нашли в горах Марамуреша 6 украинских дезертиров

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В канун католического Рождества группа украинских военных сбежала в Румынию. Пограничники обнаружили их в горах Марамуреша, двое из дезертиров погибли, рассказало агентство Agerpres.

«Мы попытаемся извлечь его с помощью лебедки, если позволят погодные условия в этом районе», — рассказал директор государственной службы округа Марамуреш Дэн Бенга.

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Солдаты вечером 24 декабря перешли пешком границу через Марамурешские горы на высоте 1800 метров над уровнем моря. Оперативные службы начали поисковую операцию. Первых двух схватили в тот же день, еще столько же — 26 декабря. Двое из них сломали ноги и заработали переохлаждение, еще один заболел. Их спустили на землю на носилках при помощи двух вертолетов.

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Местный житель села Красна-Вишеулуй наткнулся на тело пятого беглеца, а в двух километрах от него горноспасатели и пограничники нашли тело шестого человека.