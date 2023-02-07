Мир 07 февраля 2023, 08:52 Группа из 43 русскоговорящих гидов застряла под завалами отеля Isias Hotel после землетрясения АТОР: под завалами отеля Isias Hotel в Турции находятся 43 русскоговорящих гида

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Группа из 43 русскоговорящих гидов-историков по-прежнему остается под завалами в отеле Isias Hotel после землетрясения в Турции. Об этом сообщили представители Ассоциации туроператоров России (АТОР). Их процитировало РИА «Новости».

«Как сообщили вечером профильные турецкие СМИ и источники редакции в туриндустрии Турции, в отеле Isias Hotel в городе Адыяман под завалами остается часть группы из 43 русскоговорящих гидов-историков», — сообщили представители АТОР.

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По их данным, экскурсоводы приехали в дом отдыха из разных университетов Турции. Это была поездка в рамках профессионального образования. Судьба и состояние здоровья застрявших под завалами русскоязычных гидов неизвестны. По данным АТОР, на завалах отеля Isias Hotel ведут спасательные работы.

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Также представители организации отметили, что к концу понедельника, 6 февраля, было известно минимум о четырех разрушенных отелях. Они расположены в Адыямане, Малатье, Кахраманмараше и Антакье. По данным АТОР, в двух из них жили спортивные команды.