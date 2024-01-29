29 января 2024, 11:31
Группа ICT продала свой пакет акций компании из Омана
Группа ICT продала акции Polymetal оманской компании
Компания из Омана Mars Development and Investment LLC (MDI LLC) купила 113 201 189 акций дочерней компанией ICT Holding Limited — Powerboom Investments Limited. Об этом сообщили на сайте Polymetal.
После покупки 23,9% уставного капитала оманская компания стала крупнейшим акционером Polymetal. Стоимость сделки стороны разглашать не стали.
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Компанию Polymetal уведомили, что оманский покупатель планирует поддерживать руководство и совет организации. Также MDI LLC не будет выступать против их стратегии, в том числе снижения рисков для бизнеса при помощи продажи российских активов и развития предприятия в Казахстане и в Центрально-азиатском регионе.
В результате ICT Holding полностью отдала свою долю в компании, а ее представитель Константин Янаков вышел из состава совета директоров.
В мае прошлого года Госдепартамент США ввел санкции против Polymetal. После этого главный исполнительный директор компании Виталий Несис и финдиректор Максим Назимок отправились в отставку. При этом они продолжили работать в группе Polymetal International plc в Казахстане.
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