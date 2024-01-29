Мир 29 января 2024, 11:31 Группа ICT продала свой пакет акций компании из Омана Группа ICT продала акции Polymetal оманской компании РИА «Новости»

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Компания из Омана Mars Development and Investment LLC (MDI LLC) купила 113 201 189 акций дочерней компанией ICT Holding Limited — Powerboom Investments Limited. Об этом сообщили на сайте Polymetal.

После покупки 23,9% уставного капитала оманская компания стала крупнейшим акционером Polymetal. Стоимость сделки стороны разглашать не стали.

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Компанию Polymetal уведомили, что оманский покупатель планирует поддерживать руководство и совет организации. Также MDI LLC не будет выступать против их стратегии, в том числе снижения рисков для бизнеса при помощи продажи российских активов и развития предприятия в Казахстане и в Центрально-азиатском регионе.

В результате ICT Holding полностью отдала свою долю в компании, а ее представитель Константин Янаков вышел из состава совета директоров.

В мае прошлого года Госдепартамент США ввел санкции против Polymetal. После этого главный исполнительный директор компании Виталий Несис и финдиректор Максим Назимок отправились в отставку. При этом они продолжили работать в группе Polymetal International plc в Казахстане.