Группа евродепутатов потребовала расследования против «Газпрома»

Более 40 депутатов Европарламента потребовали от Еврокомиссии провести расследование деятельности «Газпрома». Сделать это, по мнению политиков, нужно до запуска газопровода «Северный поток — 2».

Авторы обращения в ЕК считают, что российская компания якобы занималась шантажом и рыночными манипуляциями для того, чтобы добиться согласия на эксплуатацию «СП-2», сообщило РИА «Новости».

Инициатором письма в Еврокомиссию стал евродепутат из Литвы Андриус Кубилиус. Обращение, помимо прочих, подписали 14 политиков из Польши.

В документе парламентарии указали на необходимость срочно инициировать расследование «умышленных рыночных манипуляций» со стороны «Газпрома» и нарушения правил конкуренции Евросоюза.

Депутаты пояснили, что имеют в виду ограничения в поставках российского газа в Европу и повышение цен. Все это, как предупреждают они, обернется ростом счетов за электроэнергию для потребителей из Евросоюза.

«Это рождает подозрения, что „Газпром“ сознательно пытается надавить на Европу, чтобы она согласилась на запуск „Северного потока — 2“, несмотря на его несовместимость с европейскими нормами», — поясняется в письме.