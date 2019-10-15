Группа дайверов наткнулась на пятиметровую акулу в Индонезии

По данным издания, в группе аквалангистов была студентка факультета природопользования Нина Коулман. Ее испугало и удивило, что хищная рыба появилась в этих краях, так как акула-людоед предпочитает более холодные воды. Никто из дайверов не пострадал. Хищница уплыла, ни на кого не напав.

Американский специалист Грегори Скомал, занимающийся изучением акул, пояснил, что в тропических водах можно встретить этих рыб, однако крайне редко.