Группа Bon Jovi посвятила новую песню Джорджу Флойду и протестам в США

Американская рок-группа Bon Jovi выпустила новую песню «American Reckoning». Композиция посвящена памяти афроамериканца Джорджа Флойда и последующим охватившим США протестам.

Лидер группы Джон Бон Джови рассказал, что новая песня «American Reckoning» — это реакция музыкантов на гибель афроамериканца Флойда и последовавших за ней протестов против расизма, пишет издание Rolling Stone.

«Как свидетель истории я был движим написанием „American Reckoning“. Я верю, что величайший дар артиста — это способность использовать свой голос, чтобы говорить о вопросах, волнующих нас», — заявил музыкант.

Текст песни, о которой идет речь, подробно рассказывает последние минуты жизни Флойда и приводит его фразу «Я не могу дышать». Именно это высказывание стало символом антирасистских протестов в Соединенных Штатах. «American Reckoning» войдет в новый альбом группы Bon Jovi 2020. Из-за пандемии коронавируса выход альбома был отложен на осень.

В конце мая Джордж Флойд погиб от рук полицейских в США. После того, как видео его задержания попало в Сеть в Штатах начались массовые протесты в защиту темнокожего населения. Многие акции перетекали в массовые беспорядки и вандализм.