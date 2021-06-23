ГРУ раскрыло планы США разместить гиперзвуковые ракеты в Тихом океане

Соединенные Штаты Америки планируют развернуть в западной части Тихого океана две перспективные бригады с гиперзвуковыми ракетами. Вооружение сможет поражать цели на расстоянии 5,5 тысячи километров.

Воплотить идею в жизнь США планируют к 2028 году, заявил глава ГРУ РФ Игорь Костюков. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он также отметил, что Соединенные Штаты хотят установить контроль над Азиатско-Тихоокеанским регионом.

«В полной мере конфронтационный курс США проявляется в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), который превращается в локомотив мировой экономики. В подготовленном американским разведывательным сообществом прогнозе развития геополитической обстановки на среднесрочную перспективу „Глобальные тенденции — 2040“ АТР рассматривается как арена соперничества великих держав», — процитировало РИА «Новости» Костюкова на Московской конференции по международной безопасности.

Он добавил, что США нацелены установить контроль над регионом мира, где производится 60% мирового ВВП и сосредоточено до 45% мировой торговли.