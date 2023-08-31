Мир 31 августа 2023, 08:24 Грозовые дожди оставили без света свыше тысячи населенных пунктов в Белоруссии Непогода в Белоруссии оставила без электричества более тысячи населенных пунктов Минэнерго Белоруссии

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Свыше тысячи населенных пунктов в Белоруссии остались без электричества из-за порывистого ветра и сильных грозовых дождей. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

Наиболее пострадавшими оказались Витебская, Гродненская и Минская области.

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«Основными причинами отключения стали обрывы проводов линий электропередачи, повреждение опор, падение деревьев и веток, повышенная ветровая нагрузка и грозовые перенапряжения», — говорится в сообщении.

По состоянию на 06:00 31 августа экстренные службы уже восстановили подачу электричества в 909 населенных пунктов страны.

«После получения первых сообщений о нарушениях специалисты сразу приступили к восстановлению. Они организовали аварийные обходы линий, оперативные переключения. Всего в работах задействовали 650 человек и 269 единиц специальной техники», — добавили в ведомстве.

Ранее жителям Московского региона пообещали потепление в первые дни наступающей осени.