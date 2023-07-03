03 июля 2023, 01:57
Гросси опроверг слова Зеленского о подготовке Россией теракта на Запорожской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что во время визита на Запорожскую АЭС 15 июня не наблюдал российского военного присутствия на станции и не видел того, о чем говорил президент Украины Владимир Зеленский. Об это он сказал в интервью телеканалу France24.
Ведущий телеканала спросил Гросси, видел ли он грузовики со взрывчаткой на станции и заминированные Россией пруды-охладители. Гендиректор МАГАТЭ заявил, что ничего подобного он и его команда не наблюдали.
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«Я бы никогда не стал спорить с президентом Украины. Могу лишь сказать, что я был там и не видел этого. Наши команды находятся там и сообщают каждый день», — подчеркнул Гросси.
Гендиректор агентства отметил, что украинское контрнаступление добавляет «дополнительный уровень озабоченности», так как ситуация становится еще более нестабильной, потому что станция находится на линии фронта.
Украина
Запорожская АЭС
МАГАТЭ
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