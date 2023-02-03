Мир 03 февраля 2023, 23:19 Гросси назвал главное условие для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС Глава МАГАТЭ Гросси: для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС нужны усилия всех сторон РИА «Новости»

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Для создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции требуется решительные усилия всех сторон. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Он отметил необходимость создания ядерной зоны охраны и безопасности вокруг ЗАЭС. Глава МАГАТЭ продолжает консультироваться с Россией и Украиной с целью согласования и внедрения такой зоны в ближайшее время.

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«По его словам, хотя в этих обсуждениях был достигнут некоторый прогресс, он остается слишком медленным, и от всех сторон требуются более решительные усилия», — отметили в пресс-службе МАГАТЭ.

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Также Гросси сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище в нижнем течении Днепра снижается. Это не несет непосредственной угрозы ядерной безопасности объекту, но при продолжении понижения «может стать источником беспокойства».

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Украина не отреагировала на предложения Гросси по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.