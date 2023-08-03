Мир 03 августа 2023, 02:42 Громкий взрыв прозвучал в Запорожье Рогов: взрыв прогремел в подконтрольной Украине части Запорожской области РИА «Новости»

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В городе Запорожье, который сейчас находится под контролем Украины, прогремел взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Его причиной стал прилет в ближайшем пригороде по военной инфраструктуре, используемой боевиками ВСУ для ведения боевых действий», — написал он.

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По словам Рогова, причину взрыва, прозвучавшего минувшим вечером в Мелитополе, пока не выяснили. Он также уточнил, что никаких обращений в оперативные и экстренные службы от местных жителей не поступало.

Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» также сообщили, что около Киева слышны взрывы. По данным официального ресурса оповещения населения Украины, сейчас сирены работают на территории Киева, а также Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областей.