Мир 30 июля 2023, 10:04 Громкий скандал из-за Украины разразился в Польше Wirtualna Polska: фанаты польского «Шленска» вывесили антиукраинские баннеры Pxhere

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Антиукраинские баннеры спровоцировали «громкий скандал» во время футбольного матча клуба «Шленск» из Вроцлава. Об этом написало издание Wirtualna Polska.

Издание написало, что фанаты вывеси баннеры с с надписями: «Остановите украинизацию Польши», «Украинцы убивали детей на Волыни». Также болельщики показывала плакаты с оскорблениями в адрес украинских националистов.

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СМИ написало, что футбол — не место для политических протестов. При этом с подачи Украины многие соревнования становятся от части политизированными.

Ранее Международная федерация фехтования отменит рукопожатия после скандала с Харлан. Спортсменка закатила скандал, когда ее дисквалифицировали из-за того, что она не выполнила традиционное требование после своей же победы. Впрочем, ее потом допустили к соревнованиям.

Шахматистам Украины тоже посоветовали не пожимать руку россиянам и белорусам на соревнованиях. Им даже посоветовали не делать совместные фото.

При этом только единицы российских спортсменов смогут учувствовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже.