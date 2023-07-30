30 июля 2023, 10:04
Громкий скандал из-за Украины разразился в Польше
Wirtualna Polska: фанаты польского «Шленска» вывесили антиукраинские баннеры
Антиукраинские баннеры спровоцировали «громкий скандал» во время футбольного матча клуба «Шленск» из Вроцлава. Об этом написало издание Wirtualna Polska.
Издание написало, что фанаты вывеси баннеры с с надписями: «Остановите украинизацию Польши», «Украинцы убивали детей на Волыни». Также болельщики показывала плакаты с оскорблениями в адрес украинских националистов.
Реклама
СМИ написало, что футбол — не место для политических протестов. При этом с подачи Украины многие соревнования становятся от части политизированными.
Ранее Международная федерация фехтования отменит рукопожатия после скандала с Харлан. Спортсменка закатила скандал, когда ее дисквалифицировали из-за того, что она не выполнила традиционное требование после своей же победы. Впрочем, ее потом допустили к соревнованиям.
Шахматистам Украины тоже посоветовали не пожимать руку россиянам и белорусам на соревнованиях. Им даже посоветовали не делать совместные фото.
При этом только единицы российских спортсменов смогут учувствовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Польша
Реклама
Реклама