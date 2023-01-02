Мир 02 января 2023, 12:01 Гроб с телом легенды сборной Бразилии доставили на стадион «Сантоса» Сын Пеле сообщил о доставке тела отца на стадион «Сантонса», где пройдет прощание РИА «Новости»

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Гроб с телом трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле доставили на стадион «Сантоса», где пройдет торжественная церемония прощания с футболистом. Об этом в социальных сетях сообщил его сын Эдсон Шолби ду Насименту.

«Прибыли домой», — написал он, прикрепив к публикации геометку с указанием арены «Вила Бельмиру».

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Прощание с Пеле начнется в 10:00 по местному времени (16:00 по Москве), его смогут посетить все желающие. Церемония продлится примерно сутки, после чего гроб провезут по улицам Сантоса, в том числе рядом с домом, где проживает столетняя мать футболиста.

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Пеле похоронят на вертикальном кладбище в Сантосе, место на котором он выкупил еще 19 лет назад.

Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. В ноябре его положили в больницу, выявив отрицательную динамику развития инфекции. Кроме того, легенде футбола требовался уход врачей в связи с почечной и сердечной дисфункцией.

Вместе со сборной Бразилии Пеле трижды побеждал на чемпионатах мира по футболу в 1958, 1962, 1970 годах. Его признавали лучшим футболистом прошлого столетия по версии FIFA, писали «Невские новости».