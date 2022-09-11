Гроб с телом королевы Елизаветы II доставили в Эдинбург. Кадры с места | 360°

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Гроб с телом королевы Елизаветы II доставили в Эдинбург. Кадры с места

Мир

11 сентября 2022, 20:08

Гроб с телом королевы Елизаветы II доставили в Эдинбург. Кадры с места

Катафалк с телом Елизаветы II привезли в Эдинбург

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Траурный кортеж с телом Елизаветы II прибыл в Эдинбург. Кадрами поделилась «Би-би-си».

Мужчины в шотландской форме занесли гроб в Холирудский дворец выверенным приставным шагом.

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По пути следования кортежа стояли тысячи англичан. Они отдали почести королеве, которая возглавляла семью монархов на протяжении 70 лет.

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Траурный кортеж встретила делегация местного высшего общества. Они выстроились перед входом в замок.

Катафалк с гробом королевы выехал из замка Балморал в сопровождении дочери Елизаветы II Анны и ее мужа, вице-адмирала сэра Тима Лоуренса.

В Эдинбурге гроб с телом Елизаветы II пробудет сутки, после чего его доставят в эдинбургский собор святого Эгидия в сопровождении нового монарха Великобритании и стран Содружества Карла III (принца Чарльза) и других членов королевской семьи.

Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября. Официальная коронация принца Чарльза (Карла III) пройдет через несколько месяцев. Точную дату пока не огласили.

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Елизавета II

Умерла Елизавета II

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