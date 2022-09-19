Гроб с телом Елизаветы II прибыл в Виндзор | 360°

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Гроб с телом Елизаветы II прибыл в Виндзор

СМИ: кортеж с гробом Елизаветы II прибыл к королевскому поместью в Виндзоре

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Траурный кортеж с гробом королевы Великобритании Елизаветы II прибыл к королевскому поместью в Виндзоре. Об этом сообщила газета The Guardian.

Гроб с телом королевы подняли по ступенькам в часовню — так же, как это было с покойным супругом Елизаветы принцем Филиппом год назад. За гробом следовали дети королевы, король Карл III, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард. За ними — принц Уильям, принц Гарри, Питер Филлипс и другие члены семьи.

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Перед этим кортеж прошел так называемый Долгий путь — маршрут длиной 4,25 километра, начинающийся в Большом Виндзорском парке у Снежного холма, где, по легенде, король Генрих VIII ждал вестей о казни своей второй жены Анны Болейн.

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В последний путь королеву провожают тысячи людей, специально приехавших в Виндзор на похороны.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прибыл в Вестминстерское аббатство на траурную церемонию в связи со смертью королевы Елизаветы II. Если большинство гостей сохраняли скорбные лица, то американский лидер улыбался.

Великобритания

Королевская семья Британии

Умерла Елизавета II

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