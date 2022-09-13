Гроб с телом Елизаветы II доставили в Букингемский дворец | 360°

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Гроб с телом Елизаветы II доставили в Букингемский дворец

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II доставили в Букингемский дворец

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Гроб с телом Елизаветы II доставили в Букингемский дворец вечером 13 сентября. За траурным кортежем, который состоял из семи автомобилей, следили в прямом эфире основные телеканалы Великобритании.

Новый король Карл III вместе с королевой-консортом Камиллой, а также с принцем Уэльским Уильямом и принцессой Кейт встречали катафалк у дворца.

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Дочь Елизаветы II принцесса Анна сопровождала тело матери во время всего пути из Балморала до Букингемского дворца, отметил ТАСС.

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В Букингемский дворец гроб с телом Елизаветы II вносили на плечах военнослужащие из гренадерского гвардейского полка. Традиционно ими командует британский монарх. Покойной королеве Великобритании отдали честь гвардейцы Колдстримского полка в знаменитых медвежьих шапках.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Она правила страной с 1952 года и ознаменовала собой целую эпоху.

В Великобритании фигура монарха является скорее номинальной, церемониальной. Однако Елизавета II стала одним из главных символов страны, с которым связаны многие значимые события.

Великобритания

Елизавета II

Умерла Елизавета II

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