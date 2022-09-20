Гроб «с королевой Елизаветой II» скинули в реку в Дублине | 360°

Мир 20 сентября 2022, 10:07 Поделиться Telegram

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Viber Гроб «с королевой Елизаветой II» скинули в реку в Дублине ITV: протестующие в Дублине скинули в реку муляж гроба Елизаветы II Unsplash.com

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Активисты в Дублине скинули в реку муляж гроба королевы Елизаветы II. Об этом сообщил телеканал ITV.

Таким образом дублинцы из антиимпериалистической организации выразили протест против монархии. На муляже гроба была надпись: «Покойся с миром, Британская империя».

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В самой организации объяснили, что так они воссоздали действия местного социалистического политика в 1897 году во время визита в город королевы Виктории.

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Участники прошедших в понедельник демонстраций выступили против поддержки британской монархии и против спущенного в Ирландии флага в память о Елизавете II.

Ранее ирландский фотограф и журналист Дин О’Брайен развенчал миф о безграничной любви британцев к королеве Елизавете II. По его словам, «она наслаждалась легкой жизнью, за которую обычные трудяги платили своими налогами». Он добавил, что теперь многие пожилые люди могут умереть предстоящей зимой от холода и голода.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Наследником стал принц Чарльз Уэльский. Он выбрал тронное имя Карл III.

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