31 марта 2023, 01:51
«Грязная работа». Трамп оценил выдвинутые против него обвинения
Трамп назвал выдвинутые против него обвинения политическим преследованием
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что выдвинутые против него обвинения являются политическим преследованием. Его слова привело РИА «Новости».
«Это политическое преследование и вмешательство в выборы на высочайшем уровне в истории», — говорится в заявлении Трампа.
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Трамп также обвинил прокурора Манхэттэна «в грязной работе» на президента Джо Байдена и посоветовал ему заняться борьбой с убийствами и нападениями в Нью-Йорке.
Большое жюри Нью-Йорка накануне проголосовало за предъявление обвинений экс- Дональду Трампу. На голосовании обсуждался вопрос о предъявлении обвинения политику по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.
В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, которое связано с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы заплатили крупную сумму за молчание о предполагаемом романе с Трампом.
Сам экс-президент ранее отрицал связь с Дэниелс. Трамп объяснил преследование политическими мотивами из-за его намерений участвовать в выборах президента в 2024 году.
США
Дональд Трамп
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