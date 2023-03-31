Мир 31 марта 2023, 01:51 «Грязная работа». Трамп оценил выдвинутые против него обвинения Трамп назвал выдвинутые против него обвинения политическим преследованием РИА «Новости»

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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что выдвинутые против него обвинения являются политическим преследованием. Его слова привело РИА «Новости».

«Это политическое преследование и вмешательство в выборы на высочайшем уровне в истории», — говорится в заявлении Трампа.

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Трамп также обвинил прокурора Манхэттэна «в грязной работе» на президента Джо Байдена и посоветовал ему заняться борьбой с убийствами и нападениями в Нью-Йорке.

Большое жюри Нью-Йорка накануне проголосовало за предъявление обвинений экс- Дональду Трампу. На голосовании обсуждался вопрос о предъявлении обвинения политику по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.

В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, которое связано с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы заплатили крупную сумму за молчание о предполагаемом романе с Трампом.

Сам экс-президент ранее отрицал связь с Дэниелс. Трамп объяснил преследование политическими мотивами из-за его намерений участвовать в выборах президента в 2024 году.