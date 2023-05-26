Мир 26 мая 2023, 20:27 Грядущее контрнаступление ВСУ сравнили с боями Второй мировой Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: контрнаступление ВСУ по масштабу сравнимо со Второй мировой РИА «Новости»

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Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что объявленное ВСУ контрнаступление станет крупнейшим в Европе со времен Второй мировой войны. В интервью ZDF дипломат отметил, что ситуация на Украине будет только ухудшаться.

«Вероятно, мы стоим на пороге самого страшного сухопутного сражения со времен Второй мировой войны. После тех ужасных кадров и событий, которые уже были в Украине, мы увидим картину еще хуже», — сказал Набриэль.

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По его мнению, с каждой стороны участие в конфликте примут не менее 30-40 тысяч человек. Предотвратить боевые действия не удастся, так как за их продолжение выступают обе стороны. И сама битва продлится долго, посчитал политик.

Ранее научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли заявил, что украинские войска в ходе контрнаступления столкнутся с массированным артобстрелом. Российские войска уже тщательно укрепили линию фронта и обустроили несколько линий обороны и надежных укреплений.