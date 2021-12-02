«Грядет революция!» Saxo Bank составил шокирующие прогнозы на 2022 год

Датский Saxo Bank представил традиционный свод «шокирующих прогнозов» на 2022 год. Среди таких событий предрекли новую холодную войну, гонку гиперзвуковых вооружений, политический и экономический кризис в США, передал РБК.

Подборка шок-прогнозов от Sахо Ваnk на 2022 год сформулирована в двух словах: «Грядет революция!» Пророчества инвестбанка сводятся к тому, что грядут революционные перемены. Аналитики отметили: если нынешняя система не изменится, ее крах неизбежен, ведь в какой-то момент она уже не справится с напряжением, растущим в мировой экономике и обществе.

В 2022 году датские аналитики ожидают начала новой холодной войны и гонки гиперзвуковых вооружений, в которой основная борьба будет идти между США и Китаем, но не без участия России, Европы, Израиля и Индии.

В США республиканцы и демократы доведут страну до конституционного кризиса, параллельно с которым в Штатах будет разгораться экономический, и темпы инфляции вырастут до максимумов со времен Второй мировой войны.

Люди смогут жить дольше, в среднем на 25 лет. Технологии достигнут прорыва в борьбе с болезнями. Однако рост продолжительности жизни обернется финансовым и экологическим кризисами.

Молодежь забросит Facebook, окончательно потеряв доверие к соцсети, а музыканты начнут переходить со Spotify на новую NFT-платформу.