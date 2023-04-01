Мир 01 апреля 2023, 12:53 «Грядет расплата». Маск выступил с предупреждением для США Илон Маск заявил, что США ждет большая расплата из-за низкой рождаемости flickr

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В будущем США ждут большие проблемы из-за низкой рождаемости. Об этом в Twitter написал американский бизнесмен, основатель компании Tesla Илон Маск.

«Из-за низкой рождаемости грядет большая расплата. Опережающим индикатором стала Япония», — сообщил он.

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Так Маск отреагировал на статью агентства Reuters о том, что резервы целевого фонда системы социального обеспечения США окажутся полностью исчерпанными в 2033 году, что на год раньше, чем предполагалось изначально.

В прошлом году в Японии родились 799,7 тысячи детей, сообщала пресс-служба министерства здравоохранения. Этот показатель упал ниже 800 тысяч впервые с 1899 года, когда начали вести статистику. Таким образом, в 2022 году уровень рождаемости в стране снизился на 5,1% по сравнению с годом ранее.

При этом японские власти прогнозировали, что порог рождаемости ниже 800 тысяч в год будет лишь к 2030 году.