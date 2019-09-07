«Гряда скал с плеч»: Симоньян оценила обмен заключенными между Россией и Украиной
«Первый раз мы можем сказать, что между нашими странами произошло что-то хорошее. Я, как оптимист, надеюсь, что это начало вектора в сторону нормализации отношений между двумя, безусловно, братскими и вообще родными народами», — рассказала Симоньян корреспонденту «360».
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Собеседница также поделилась информацией о том, что освобожденный главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский проведет в понедельник, 9 сентября пресс-конференцию, расскажет о том, что ему пришлось пережить.
Симоньян добавила, что Вышинскому обязательно предложат что-то интересное в плане работы, чтобы он смог продолжить свой профессиональный путь.
7 сентября Москва и Киев обменялись заключенными после продолжительных и тяжелых переговоров. Обмен состоялся в формате 35 на 35. Одним из прилетевших в столицу России освобожденных стал Вышинский, которого задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене.
Суд продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей восемь раз. За решеткой журналист провел 413 дней.