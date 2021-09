«Гриффины» объяснили, как работает вакцина от коронавируса

Авторы мультфильма «Гриффины» присоединились к кампании по вакцинации в США и выпустили трехминутный эпизод, в котором малыш Стьюи и пес Брайан объясняют главному герою принцип работы вакцин от коронавируса. Об этом сообщило Hollywood Reporter.

Питер Гриффин по сюжету оказывается в пункте вакцинации, но испытывает сомнения в том, чтобы делать укол. Он называет вакцину «глупой» и не понимает, зачем она нужна. Брайан и Стьюи приходят на помощь и объясняют ему, как она работает. Для этого они перемещаются в его организм, и там показывают, как проходит битва между антителами и частицами коронавируса.

Стьюи также пошутил, что вакцинация нужна, чтобы больше не повторился флешмоб, который запустила певица Галь Гадот в 2020 году, когда во время самоизоляции звезды исполняли песню Джона Леннона Imagine, чтобы поддержать людей на домашнем карантине.

Эпизод приурочен к кампании по вакцинации от коронавируса It’s Up To You от американской некоммерческой организации Ad Council. Его показали в эфире Fox News перед премьером 20-го сезона «Гриффинов».

Президент США Джо Байден ранее объявил о запуске партнерства с Евросоюзом для передачи вакцин от коронавируса бедным странам, сообщал RT.