Грету Тунберг вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию мира уже во второй раз. В 2019 году она не смогла взять награду — ее присудили премьер-министру Эфиопии.

О номинации Греты сообщило агентство ТТ со ссылкой на письмо шведских парламентариев.

Юная климатическая активистка Грета Тунберг и глобальное экологическое движение Fridays for Future номинированы сегодня на Нобелевскую премию мира 2020 года двумя шведскими законодателями», — сказано в сообщении.

По данным издания, за ее кандидатуру выдвинули депутаты из Шведциии Йенс Холм и Хокан Свеннелинг. Они считают, что Грета заслуживает получить премию. Политики подчеркнули, что она сделал большую работу, чтобы заставить всех обратить внимание на проблемы климата — несмотря на юный возраст. Холм и Свеннелинг уверены, что вопрос климатического кризиса нужно решать, пока он не вызвал конфликты и «потоки климатических беженцев».

В 2019 году Грету уже номинировали на Нобелевскую премию мира, но награда досталась премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду «за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей». Он смог остановить войну, которая продолжалась с 1998 года — в ней погибли около 700 тысяч человек.