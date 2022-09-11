Греция заявила, что не собирается поставлять на Украину ЗРК С-300 | 360°

Все новости

Культура

11 сентября 2022, 18:26

Умер оператор фильма «Приключения Электроника» Полынников

Мир

11 сентября 2022, 18:24

Власти Энергодара объяснили, при каких условиях запустят энергоблоки Запорожской АЭС

Реклама

Армия

11 сентября 2022, 18:15

Три батальона и один полк Минобороны России сформировали в Чечне

Мир

11 сентября 2022, 18:11

Великобритания превратится в посмешище из-за Трасс — СМИ

Власть

11 сентября 2022, 18:06

ЦИК озвучил первые результаты региональных выборов

Власть

11 сентября 2022, 17:53

Путин изложил Макрону свою позицию по вывозу украинского зерна

Мир

11 сентября 2022, 17:51

Остановка «Северного потока» шокировала жителей ЕС — СМИ

Мир

11 сентября 2022, 17:49

Память жертв теракта 11 сентября почтили в Нью-Йорке

Подмосковье

11 сентября 2022, 17:46

«Нам не все равно, в каком городе будут жить наши дети». Жители Чехова проголосовали на выборах

Мир

11 сентября 2022, 17:17

Греция заявила, что не собирается поставлять на Украину ЗРК С-300

Премьер-министр Греции Мицотакис: страна не собирается поставлять на Украину системы С-300

Читать 360tv в

Греция не собирается отправлять на Украину ЗРК С-300 российского производства, так как системы нужны стране. Об этом заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в эфире телеканал ERT-1.

Во время пресс-конференции на 86-й Салоникской международной выставке премьера спросили, собирается ли правительство отправить Украине бронированные машины, греческих специалистов для обучения и комплексы С-300. Мицотакис ответил, что касательно отправки С-300 «вопрос не стоит».

Реклама

«Мы много раз говорили, что поддержка, которую мы оказываем Украине, не может идти в ущерб обороне нашей страны», — сказал он.

Реклама

На Украину отправят старые греческие боевые машины, а взамен сами греки получат современные немецкие.

Ранее стало известно, что в Греции магазины, торгующие «русскими» продуктами, столкнулись с проблемой доставки товаров. Поставки из России прекратились, есть задержки с продуктами из Прибалтики и Германии. Также меньше стало покупателей.

Греция

Оружие

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама