Греция заявила, что не собирается поставлять на Украину ЗРК С-300 | 360°

Мир 11 сентября 2022, 17:17 Поделиться Telegram

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Viber Греция заявила, что не собирается поставлять на Украину ЗРК С-300 Премьер-министр Греции Мицотакис: страна не собирается поставлять на Украину системы С-300 РИА «Новости»

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Греция не собирается отправлять на Украину ЗРК С-300 российского производства, так как системы нужны стране. Об этом заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в эфире телеканал ERT-1.

Во время пресс-конференции на 86-й Салоникской международной выставке премьера спросили, собирается ли правительство отправить Украине бронированные машины, греческих специалистов для обучения и комплексы С-300. Мицотакис ответил, что касательно отправки С-300 «вопрос не стоит».

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«Мы много раз говорили, что поддержка, которую мы оказываем Украине, не может идти в ущерб обороне нашей страны», — сказал он.

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На Украину отправят старые греческие боевые машины, а взамен сами греки получат современные немецкие.

Ранее стало известно, что в Греции магазины, торгующие «русскими» продуктами, столкнулись с проблемой доставки товаров. Поставки из России прекратились, есть задержки с продуктами из Прибалтики и Германии. Также меньше стало покупателей.

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