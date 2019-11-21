Греция закроет крупнейшие лагеря для беженцев. Теперь им некуда деваться

На островах Лесбос, Самос и Хиос находятся три самых крупных лагеря для беженцев Греции. И именно их правительство решило закрыть. Вместо них создадут специальные центры. Редактор сайта «Русские Афины» Павел Онойко рассказал «360», что из себя будет представлять новое жилье «гостей» Греции, и как к беженцам относятся местные.

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Предполагается, что в центрах, которые придут на смену закрытым лагерям, разместят мигрантов без надежды на убежище. Их необходимо вернуть на родину. Депортацию люди будут ждать не выходя за пределы центров, как отмечает DW. Новые пристанища построят на базе военных частей. Об этом «360» рассказал редактор интернет портала «Русские Афины» Павел Онойко. «Они будут закрытые, окруженные забором, колючей проволокой и так далее. Представлять из себя будут, грубо говоря, концлагеря», — объяснил собеседник.

Он же отметил, что другую часть беженцев отправят на материк. По словам журналиста, несколько месяцев назад правительство бросило лозунг владельцам гостиниц, квартир, любой недвижимости, даже монастырям — всем, у кого есть, где разместить людей. Так пристроили уже несколько тысяч человек. Местным органам самоуправления выделяют средства для размещения мигрантов, заявил Онойко.

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Однако слишком большое количество приезжих уже вызывает недовольство у местных жителей. «Последнее время греки выступают активно против таких гостей. Уже было порядка пяти столкновений — жгли шины, начинались драки и тому подобное», — рассказал собеседник «360».

На греческие острова приходится основной поток нелегалов, пытающихся добраться до Европы через Средиземное море. Онойко отметил, что половина мигрантов — выходцы из разных стран Африки, из Афганистана, Пакистана и так далее.