Греция захотела купить у США истребители F-35

Греция начнет сотрудничество с США по приобретению малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Они были разработаны компанией Lockheed Martin. Об этом сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис во время эфира телеканала ERT News.

«Мы продолжим наше долгосрочное сотрудничество между нашими оборонными индустриями, мы начнем сотрудничество по приобретению F-35. Надеюсь, что мы сможем добавить этот фантастический самолет в арсенал наших вооруженных сил. Я счастлив, что в пятницу компания Lockheed Martin официально выразила свой интерес к инвестициям в греческую промышленность», — сказал греческий премьер.

Он также добавил, что Греция является столпом для регионального благосостояния и безопасности и ищет мирные способы урегулирования разногласий с соседями. Страна делает большой акцент на схеме сотрудничества в формате «три плюс один», объединяющей США с Грецией, Кипром и Израилем.

«Одновременно мы продолжим инвестировать в наши вооруженные силы. <…> Впрочем, мы делаем это не только для того, чтобы усилить Грецию, но и для того, чтобы усилить юго-восточный фланг НАТО», — добавил Мицотакис.

Ранее стало известно, что Греция прекратила поставки оружия на Украину.